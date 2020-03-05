السعودية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيانها، إن "الممكلة سجلت ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر الكويت ونقل العدوى إلى زوجته، والحالة الأخرى لمواطن قادم من إيران في نفس المركبة مع الحالتين المعلن عنهما سابقا".

— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 5, 2020

وكانت الصحة السعودية أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل ثاني إصابة بالفيروس، بعدما أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في المملكة لمواطن قادم من إيران.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 58 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 12000 ألف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية، التي صنفته بالـ"وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".