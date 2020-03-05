وزير العدل السعودي السابق: قرار المملكة تعليق العمرة إجراء احترازي

أشاد محمد عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، بقرار المملكة العربية السعودية تعليق العمرة لعدم انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكد العيسى في حوار لوكالة "فرانس 24"، مساء أمس الأربعاء، أن القرار السعودي بتعليق العمرة هو قرار مؤقت، حفاظا على سلامة المعتمرين، وأنه إجراء سعودي احترازي، وفق المعايير الدولية التي تتبعها السعودية.

وأضاف محمد العيسى، وزير العدل السعودي السابق، أن إجراء المملكة هو إجراء مؤقت لصالح المعتمرين وزوار مكة المكرمة، مؤكدا أن هناك مئات الفتاوى التي تؤيد هذا الإجراء وأنه واجب يجب اتخاذه.

ونوه محمد عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى أنه متى انتهت مشكلة فيروس كورونا، يرجع الأمر إلى ما كان عليه.

​وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت، الأربعاء الماضي، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

كما قررت السعودية تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة.