قطر تصدر بيانا بشأن هجوم مسلح في كابول أوقع قتلى وجرحى

أصدرت الخارجية القطرية بيانا، اليوم الجمعة، بشأن هجوم دموي خلّف عددا من القتلى والجرحى، خلال تجمع سياسي.

وأعربت الخارجية في بيانها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع خلال تجمع سياسي في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ووجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما عبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وذكر متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن عدد القتلى في الهجوم ارتفع إلى 27 قتيلا، وقال المتحدث وحيد الله ميار لوكالة "رويترز": "الإسعاف نقلت 27 جثة و29 مصابا... حتى الآن"، مضيفا أن العدد قد يرتفع.

وهاجم مسلحون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تجمعا في العاصمة كابول لإحياء ذكرى مقتل قيادي شيعي، وكان من بين الحاضرين عبد الله عبد الله السياسي الأفغاني البارز لكن لم تلحق به أي إصابات.

وشنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، أول ضربة جوية ضد مقاتلي حركة "طالبان" في أفغانستان منذ توقيع الجانبين اتفاقا لسحب القوات الأجنبية من البلاد يوم السبت.

وأكد متحدث باسم القوات الأمريكية تنفيذ هذه الضربة في إقليم هلمند بجنوب البلاد بعد ساعات من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مفاوضي حركة طالبان الملا بردار أخوند يوم الثلاثاء، وهي أول محادثة معلنة بين زعيم أمريكي وقيادي كبير في طالبان. ويسعى الاتفاق الموقع في مطلع الأسبوع إلى سحب كامل للقوات الأمريكية وقوات التحالف خلال 14 شهرا لكن ذلك مرهون بضمانات أمنية من طالبان. ويواجه الاتفاق عددا من العقبات مع محاولة الولايات المتحدة دفع طالبان والحكومة الأفغانية لإجراء محادثات.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليجيت على "تويتر": "إن مقاتلي طالبان كانوا يهاجمون نقطة تفتيش (لقوات الأمن الوطني الأفغانية). كانت هذه ضربة دفاعية لإحباط الهجوم".

وأضاف ليجيت :"أن واشنطن ملتزمة بالسلام لكنها ستدافع عن القوات الأفغانية إذا تطلب الأمر".