السعودية: حرس الحدود يضبط محاولات تهريب أكثر من ثمانية أطنان من الحشيش

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن حرس الحدود السعودي أحبط محاولات تهريب أكثر من ثمانية أطنان من الحشيش، وأوقف 3794 مهربًا وأنقذ 479 شخصاً خلال ستة أشهر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود البلاد البرية والبحرية، وحالات الإنقاذ البري والبحري، أسفرت عن إحباط عدد من محاولات تهريب ما مجموعه (8275) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و(529) طناً و(728) كيلوجراماً من مادة القات المخدر، و(289966) حبة مخدرة، بحسب ما ذكرت الوكالة.

كما ذكرت الوكالة، أنه تم القبض على المتورطين في محاولات تهريبها وعددهم (3794) شخصاً، وذلك بعد رصد دخولهم حدود البلاد، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضحت الوكالة أنه في إطار تنفيذ وأداء المهام الإنسانية، التي يقدمها رجال حرس الحدود، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد أنقذت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والبرية ما مجموعه (479) شخصاً من مختلف الأعمار والجنسيات، منهم (369) شخصًا تم إنقاذهم في البحر، و(110) أشخاص تم إنقاذهم على البر .