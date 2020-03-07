دولة خليجية تدعو مواطنيها في مصر للتواصل معها وإعادتهم إلى البلاد

دعت دولة الكويت، اليوم السبت، مواطنيها في مصر للتواصل مع السفارة لإعادتهم إلى البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "أھابت سفارة دولة الكویت في القاھرة بالمواطنین الكویتیین المتواجدین في مصر التواصل معھا حتى یتم تنظیم عودتھم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن وذلك على أرقام الطوارئ التالیة: (00201210444448) (00201210444449).

وأوقفت دولة الكويت، أمس الجمعة، الرحلات الجوية مع سبع دول ولمدة أسبوع، وذلك للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا قال فيه إنه تقرر إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية (بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية)، وذلك لمدة أسبوع، فيما أعلن مطار القاهرة الدولي، اليوم، وقف الرحلات الجوية إلى الكويت لمدة أسبوع وسط مخاوف من تفشي وباء كورونا المستجد.