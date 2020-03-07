رئيس وزراء اليمن: مأرب كانت وستظل عصية على كل المؤامرات

أشاد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، بالأداء المتميز لقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وما تحظى به من التفاف شعبي لتحقيق أولوياتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن رئيس الوزراء، أجرى اتصالا هاتفيا اليوم بمحافظ مأرب سلطان العرادة، أكد خلاله دعم الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لجهود وأنشطة السلطة المحلية وما تقوم به من إجراءات للتعاطي مع التحديات الراهنة على ضوء التصعيد الأخير للحوثيين في محافظة الجوف المجاورة.

وأعرف عبد الملك عن ثقته بأن " مأرب كانت وستظل عصية على كل المؤامرات، بفضل يقظة أبنائها وحكمة قيادتها والتفاف رجال القبائل الداعمين للشرعية والنظام الجمهوري، والرافضين للانقلاب ومشروعه العنصري الدخيل على اليمن وشعبها".

وقدم محافظ مأرب لرئيس الوزراء شرحا مفصلا عن مجمل الأوضاع في المحافظة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك نتائج اللقاء مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي يزور مأرب حاليا.