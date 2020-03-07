مصر تحدد "بؤرة" كورونا داخل أراضيها

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصدر بؤرة المرض الذي كانت أعلنت دول عن إصابة مواطنيها بعد عودتهم من مصر، كان مراكب نيلية، وغير ذلك لا توجد بؤر، ولم تكن هناك إصابات إلا لثلاثة أشخاص، هم الصيني والكندي والمصري العائد من الخارج، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأكد أن الدولة المصرية لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لمنع انتشار المرض والانتقال ليصيب مواطنين جددا.

وشدد رئيس الوزراء المصري، على أن أي تهديد ولو كان بنسبة قليلة سيتم التعامل معه لحماية المواطنين المصريين، مشيرا إلى أن مصر من أولى دول العالم في التحرك لاتخاذ إجراءات طبية وحجْر صحي منذ إعلان الوباء في الصين، ولفت إلى وجود لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات الوقائية والحالات التي يعلن عنها.

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان وزيرة الصحة المصرية دكتورة هالة زايد، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف 45 حالة حاملة للفيروس وبعد يومين اتضح بالتحليل أن 11 منهم حالتهم سلبي للفيروس.

وأضافت زايد في كلمتها خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت: "قمنا بالتحليل للـ 171 كانوا على الباخرة التي كشفنا عنها أمس، وأظهرت النتائج أن 11 حالة تحليلاتها سلبية من 12 الذين تم الإعلان عنهم أمس و33 إيجابيا وذلك من ٤٥ حالة وجميعهم لم تظهر عليهم الأعراض وسيتم نقلهم للحجر الصحي". بحسب ما ذكر موقع "بوابة الأهرام".

ويشار إلى أنه تم الإعلان عن 3 حالات مصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) في مصر، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وحسب معايير منظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يوما داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.