بينها مصر... السعودية تدعو القادمين من 4 دول لعزل أنفسهم مدة أسبوعين

وجهت المملكة العربية السعودية، مساء أمس السبت، دعوة إلى كل القادمين إلى المملكة من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": قالت وزارة الصحة، إنه "يجب على من كان في كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وذلك وفقا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد، ونظرا لتزايد حالات الإصابة به".

وأضافت الوزارة، أنه "يجب كذلك على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته"، مطالبة من الأشخاص الذين زاروا أي دولة من الدول الأربع وظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أن يبادروا بالاتصال بالسلطات.

وسجلت السعودية، أمس السبت، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما لامرأة جاءت من إيران عبر البحرين والأخرى لامرأة وصلت إلى المملكة من العراق عبر الإمارات، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 7 حالات.

وأصدرت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي، بيانا حملت فيه إيران مسؤولية انتشار فيروس "كورونا" الجديد في العالم، مطالبة جميع المواطنين السعوديين، الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة، لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين السعوديين، الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.