إشعار داخلي: طيران الإمارات تتوقع تأثير فيروس كورونا على أدائها المالي

تتوقع شركة طيران الإمارات أن يتأثر أداؤها المالي بتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تراجع عالمي في السفر جوا.

وعلّقت شركة الطيران المملوكة للدولة وتتخذ من دبي مقرا، والتي ينتهي عامها المالي هذا الشهر، الرحلات إلى إيران ومعظم أنحاء البر الرئيسي الصيني. وحثت الإمارات مواطنيها والمقيمين فيها على عدم السفر إلى الخارج.

وجاء في الإشعار الداخلي للموظفين الذي يعود تاريخه إلى الرابع من مارس آذار "في هذه المرحلة، هناك شك ضئيل جدا في أن أداءنا المالي للعام سيتأثر".

وقال أيضا إن أعداد الركاب تأثرت بشكل كبير. وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ولم ترد طيران الإمارات، وهي من أكبر شركات الطيران التي تنظم رحلات تقطع مسافات طويلة، على طلب للتعليق.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإماراتية "طيران الإمارات"، تقديم تسهيلات لعملائها وخيارات أوسع بشأن جميع الرحلات، التي تصدر اعتبارا من أمس السبت 7 مارس/ آذار إلى 31 من نفس الشهر.