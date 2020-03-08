بعد عودته من مصر… السعودية تعزل مدير صحة نجران بسبب كورونا

علق مدير عام صحة عسير ونجران الدكتور خالد عسيري، على أنباء وضعه في الحجر الصحي، داخل المملكة العربية السعودية، بعد عودته من مصر.

وقال عسيري، لصحيفة "عكاظ"، اليوم الأحد، أنه بصحة جيدة، مضيفا: "عزلي في منزلي احترازي، ويأتي استجابة لقرار عزل العائدين من بعض الدول في منازلهم".

وأضاف أنه "عاد أخيرا من جمهورية مصر العربية، التي توجه إليها في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، برفقة نائبه".

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن عزل مدير عام صحة عسير ونجران، يأتي استجابة لنداء وزارة الصحة أمس السبت، بإجراء عزل القادمين من أربع دول هي مصر، ولبنان، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، لعزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم وفقا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت: "نظرا لتزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا الجديد، داعية إلى التواصل معها على الرقم (937) عند ظهور أعراض الإصابة".

يذكر أن إمارة نجران قد أعلنت اليوم الأحد، أن مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران، ونائبه، يخضعان للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

وقالت إن ذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، بإحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها جراء فيروس كورونا المستجد.

وقالت إمارة نجران إنه "تعذر حضور مدير عام صحة نجران ونائبه للاجتماع الطارئ الذي ترأسه أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم الأحد، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، للتصدي والتعامل مع فيروس كورونا".

وأصدر أمير نجران بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة، ما يتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة، كما وجه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بعدم إلغاء جهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين.

4️⃣#عاجل

تعذّر حضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ونائبه، الاجتماع لخضوعهما للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، بإحدى الدول التي أعلنت #وزارة_الصحة عن تدابير خاصة بها.#فيروس_كورونا #كورونا — إمارة منطقة نجران (@emara_najran) March 8, 2020

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علما أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وقررت وزارة التعليم في السعودية، تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 8 مارس/ آذار 2020.