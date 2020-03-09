فلسطين تعلن تدشين مستشفى جديد في بيت لحم لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم، وأضاف أنه من المقرر تدشين مستشفى جديد في المدينة.

وقال اشتيه، في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، "بلغ عدد الإصابات في بيت لحم (جنوب القدس)، 20 إصابة، ويجري فحص 137 عينة جديدة"، لافتا إلى تدشين مستشفى جديد في المدينة معدة بشكل كامل للتعامل مع الحالات المكتشفة.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن هناك تنسيقاً مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا"، وقال "هذا تنبيه مسبق، لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج".

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر لمواجهة مخاطر فيروس "كورونا" المستجد، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية إغلاق المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد إلى حين صدور تعليمات أخرى.