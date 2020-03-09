الجزائر: نحتاج إلى قرار سريع لتحقيق التوازن في سوق النفط

أعلن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الاثنين أن بلاده تنوي إجراء مشاورات مع الدول المنتجة الأخرى للنفط، وذلك بعد فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الاتفاق على خفض الإنتاج.

وأضاف وزير الطاقة الجزائري قائلا: "اتفقنا يوم الجمعة على أن عدم التوصل إلى قرار سيكون له تأثير سلبي جدا على المنتجين".

وتابع قائلا: "نحتاج إلى قرار سريع لتحقيق التوازن في السوق بين كل الدول المنتجة للنفط".

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 30 في المئة، اليوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، وذلك بعد فشل محادثات أوبك+ مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لماركة برنت بنسبة 32,28 للبرميل الواحد، بالإضافة إلى انخفاض العقود الآجلة لماركة خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 28.33 دولارًا للبرميل.