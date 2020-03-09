صور... تفاصيل عملية تعقيم الحرم المكي وصحن المطاف

تعمل رئاسة شؤون الحرمين على تعقيم صحن الطواف داخل الحرم المكي حرصا على سلامة قاصديه بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وفيروسات أخرى.

ووفقا لما نشرته رئاسة شؤون الحرمين، يتم غسيل وتعقيم وتعطير صحن المطاف سبع مرات يوميا، 3 مرات منها تكون خلال الفترة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر.

وتبدأ عملية الغسيل الأولى عقب الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة، ويقوم بها 140 موظفا وعامل نظافة.

وتبدأ عملية التعقيم برفع السجاد من الأماكن المخصصة للصلاة، والمشايات البلاستيكية المخصصة للمرات لتنظيفها وتعقيمها، ثم تغسل مداخل الصحن وأرضيته وتعقم وتعطر بطريقة مركزة.

غسل صحن المطاف وتعقيمه 3 مرات من بعد صلاة العشاء إلى الفجر



https://t.co/6ivCtcBb0J#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/wmgdE1YdkQ — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 9, 2020

وتتم عملية غسل وتعقيم جميع الأدوات المستخدمة في صحن المطاف، التي من بينها دواليب المصاحف، والحواجز الأمنية، ودرابزين السلالم، التي تضمن تعقيمها 100 في المئة، ثم يعاد فرش السجاد والمشايات البلاستيكية ليتم التأكد من نظافتها وتعقيمها وتعطيرها.

وتنتهي هذه العملية منتصف الليل، لتعاد عملية الغسيل والتعقيم والتعطير مرتان بنفس الآلية الأولى، لتنتهي آخر عمليه قبل موعد صلاة الفجر بساعة.

وتصل عدد عمليات الغسيل والتعقيم إلى سبع مرات موزعة على كامل اليوم، يقوم بها حوالي 330 موظفا وعامل.

يذكر أن السلطات السعودية أعلنت أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا بلغ 15 حالة.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع الحالات معزولة وجاري التعامل معها وتقديم الخدمات الصحية لها.