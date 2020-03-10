"رسالة تضامن"... عباس كامل أول مسؤول أجنبي يلتقي حمدوك بعد نجاته من الاغتيال

التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، مساء أمس الإثنين، رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك للاطمئنان على صحته، وإبلاغه تضامن وتحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحسب وسائل إعلام مصرية، أكد اللواء عباس كامل، خلال لقائه رئيس الوزراء السوداني ، "دعم مصر، حكومة وشعبا، للسودان في مواجهة الإرهاب الغاشم، ومساندتها لمسيرة الشعب الشقيق في طريق تحقيق طموحاتهم".

وكان رئيس جهاز المخابرات التقى، في وقت سابق، صباح أمس، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، مؤكدا الدعم التام للسلطة الانتقالية في السودان.

ونقل مدير المخابرات العامة رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شقيقة الرئيس عبد الفتاح البرهان تتعلق "بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين"، مؤكدا "وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني ودعمها لاستقرار السودان".

وأعلن التلفزيون السوداني، أمس الاثنين، نجاة عبد الله حمدوك، من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم. فيما أكدت النيابة العامة السودانية، أن استهداف موكب حمدوك، هو استهداف لكل النظام الانتقالي الدستوري القائم في البلاد. وذكرت النيابة، أن محاولة اغتيال حمدوك "قد تم التخطيط لها بصورة احترافية" مؤكدة البدء في التحقيقات والبحث الجنائي للقبض على الجناة.