السعودية تعلق تداول سهم "أرامكو" وتتحدث عن "حدث جوهري"

أكدت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الثلاثاء، تعليق تداول سهم أرامكو في السوق، ابتداء من الساعة 11:48 اليوم الثلاثاء.

وقالت (تداول)، في بيان لها ، إن "قرار تعليق تداول سهم أرامكو يأتي بناء على طلب الشركة وفقًا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري.

من جهتها، أعلنت "أرامكو" أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل/ نيسان بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، على "تداول"، أنه تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل، متوقعة أثرا ماليا إيجابيا على المدى الطويل.