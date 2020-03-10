رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره الإماراتي بشأن سد النهضة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الرئيس الإماراتي تلقى رسالة من نظيره المصري، اليوم الثلاثاء.

وحسب المتحدث، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري، بتسليم نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان رسالة إلى الرئيس الإماراتي بشأن تطورات مسار مفاوضات سد النهضة.

وزير الخارجية #سامح_شكري يلتقي نظيره الإماراتي الشيخ #عبد_الله_بن_زايد_آل_نهيان لتسليم رسالة السيد رئيس الجمهورية إلى أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تطورات مسار مفاوضات سد النهضة.

🇪🇬🇦🇪@MoFAICUAE pic.twitter.com/x2AJKsz0aw — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 10, 2020

ويقوم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بجولة في 8 دول عربية، بدأت في الثامن من مارس/ آذار الجاري من العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية تشمل كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس المصري إلى قادة تلك الدول الشقيقة".