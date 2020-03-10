المغرب يسجل أول حالة وفاة بكورونا

المغرب يسجل أول حالة وفاة بكوروناأعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" صباح اليوم في الدار البيضاء.

ووفقًا لموقع "هسبريس"، فإن حالة الوفاة تعود لسيدة صاحبة ثاني إصابة بالفيروس في البلاد، ووافتها المنية في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الوزارة أن السيدة البالغة من العمر 89 سنة كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى.

وأضافت: "رغم تدخلات طاقم طبي متكون من أساتذة متخصصين في الأمراض التعفنية وعلم الفيروسات والإنعاش وتخصصات أخرى، فإن المريضة سلمت روحها للباري عز وجل".

توفيت اليوم السيدة المصابة بفيروس #كورونا_المستجد والتي كانت حالتها حرجة، وكانت المرحومة تبلغ من العمر 89 سنة وتعاني من مرض مزمن #المغرب ، فتعازينا الحارة لأسرتها ودعاؤنا لها بالمغفرة والرحمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/OeQm4MwBSu — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) March 10, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، لسائح فرنسي، وصل إلى مدينة مراكش يوم السبت الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "ظهرت على السائح أعراض تنفسية يوم الأحد، تقدم على إثرها إلى المستشفى، حيث اشتبه الطاقم الطبي، في إصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة".

وقرر المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا حتى إشعار آخر، بعد الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في البلد الأوروبي. وأعلن جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، الاثنين، تطبيق العزل الصحي في جميع أنحاء البلاد.