المغرب تعلق رحلاتها "من وإلى" إيطاليا حتى إشعار آخر بسبب كورونا

قررت دولة المغرب العربي تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا حتى إشعار آخر، بعد الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في إيطاليا.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، أعلنت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأراضي الإيطالية حتى إشعار آخر.



ويوم الأحد الماضي أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، تعليق رحلاتها بشكل مؤقت ، نحو ميلانو والبندقية الإيطاليتين.

وفي وقت سابق أعلن جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، أنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد.

وأبلغ كونتي الصحافيين أنه جرى كذلك فرض قيود مشددة على التنقل عبر إيطاليا في تصعيد للحملة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد بأكمله اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في إيطاليا، حتى يوم الاثنين، إلى 9172 شخصا من 7375 حالة في اليوم السابق، حسبما أفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية في نشرتها اليومية.



وارتفعت حالات الوفيات من 366 في اليوم السابق إلى 463 حالة وفاة، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للرعاية المركزة من 650 إلى 733.