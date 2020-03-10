على طائرة مؤجرة... وصول أول دفعة إجلاء من مواطني البحرين في إيران

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، وصول أول دفعة من المواطنين بأمان، ضمن خطة الإجلاء من إيران، اليوم الثلاثاء، وفق إجراءات احترازية محكمة بعد تصاعد خطر فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أن عملية الإجلاء تمت بما يضمن سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على متن طائرة مؤجرة من وزارة الصحة لإجلاء المواطنين.

ونوهت الوزارة بأنه تم إخضاعهم فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وبناءً على نتائجها تم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج وفقاً للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزارة أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء الدفعات الأخرى حسب المقرر له في خطة الإجلاء، مؤكدةً جاهزية واستعداد كافة الكوادر الطبية وحرصها على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران.

وقررت السلطات البحرينية، مساء يوم الاثنين 9 مارس/آذار، تمديد تعطيل الدراسة، إثر تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قرارها بتمديد تعطيل الدراسة.

وقالت اللجنة: "تقرر تمديد فترة تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين إضافيين حتى 29 من مارس/آذار الجاري 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا".