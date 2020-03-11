السعودية تمنح مواطنيها في هذه الدولة مهلة حتى غد الخميس

منحت المملكة العربية السعودية مواطنيها الموجودين في تركيا والراغبين في العودة لبلادهم مهلة حتى يوم غد الخميس 12 مارس/ آذار.

وقالت سفارة المملكة لدى تركيا، في "تنبيه عاجل" نشرته مساء أمس الثلاثاء: "إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا، فإن السفارة تود إحاطة المواطنين بأن الخطوط السعودية تفتح رحلاتها من تركيا اعتبارا من الثلاثاء وحتى 12 مارس الحالي للمواطنين السعوديين (وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات) الراغبين في العودة إلى المملكة".

— Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) March 10, 2020

واتخذت السلطات السعودية أخيرا قرارا بمنع سفر مواطنيها مؤقتا من وإلى 14 دولة، وهي إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان وسوريا ومصر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا.

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ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية لمنع انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا، الذي ينحدر من الصين، وقتل حتى الآن أكثر من 4200 شخص في العالم.