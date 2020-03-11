السعودية تدعو مواطنيها في النمسا لتنسيق عبورهم لدول "قائمة التعليق"

دعت سفارة السعودية في فيينا، اليوم الأربعاء، المواطنين السعوديين المتواجدين في النمسا، وسلوفاكيا وسلوفينيا، إلى سرعة التنسيق مع شركات الطيران للتأكد من العودة، وخاصة لعبور الدول المدرجة على "قائمة تعليق السفر".

موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة، عبر تويتر، "تود السفارة التوضيح للمواطنين الزائرين للدول الثلاث، سرعة التنسيق مع شركات الطيران الناقلة - ترانزيت عبر الدول المدرجة في قائمة تعليق السفر من وإلى المملكة - والتأكد من خط العودة إلى المملكة".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين الماضي، تعليق سفر المواطنين من وإلى سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا؛ كما علقت دخول القادمين من هذه الدول.

#فيينا | تنبيه هام إلى جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة pic.twitter.com/iuHJQgvCRD — KSA Embassy, Vienna (@KSAembassyAT) March 10, 2020

وقررت المملكة وقف الرحلات الجوية والبحرية بينها وبين الدول المذكورة، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى "كورونا".

وبوقت سابق، قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.

وأوضحت الداخلية السعودية أن القرار صدر وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد ومنع دخوله وانتشاره.

وقررت النيابة العامة السعودية، فرض غرامة نصف مليون ريال (133 ألف دولار أمريكي) على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند المنافذ الحدودية؛ بسبب المخاوف من فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، أن إحدى حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) قد تم تسجيلها في مكة المكرمة.

وقال الناطق باسم الوزارة، محمد خالد العبد العالي، في مؤتمر صحافي، أمس، إنه "تم إعلان خمس حالات إضافية جديدة، فيكون إجمالي عدد الحالات المؤكدة بـ فيروس كورونا 20 حالة".

كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.