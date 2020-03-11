رسالة من السيسي إلى ملك البحرين بشأن سد النهضة

سلم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رسالة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن تطورات ملف سد النهضة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن شكري وصل إلى مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، حاملا رسالة من الرئيس السيسي، وكان على رأس مستقبليه نظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وزير الخارجية #سامح_شكري يُسلم جلالة الملك #حمد_بن_عيسى_آل_خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، رسالة من السيد رئيس الجمهورية بشأن تطورات ملف سد النهضة.

🇪🇬🇧🇭 pic.twitter.com/DcTvvuOOXW — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 11, 2020

​وفي وقت سابق، استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، الوزير المصري الذي جاء في إطار جولة خارجية لعدد من الدول العربية.

وذكر حافظ أن الوزير شكري نقل تحيات الرئيس السيسي إلى السلطان هيثم، متمنيا له التوفيق فى تولي المسئولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العماني الشقيق.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري سلم السلطان رسالة دعوة لجلالته لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة. كما سلمه أيضا رسالة من الرئيس المصري بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.