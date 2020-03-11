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12:43 GMT11 مارس/ آذار 2020
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    القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية

    مصر تمنح إجازة لكل العاملين بسبب سوء الأحوال الجوية

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    قررت الحكومة المصرية، مساء اليوم الأربعاء 11 مارس/آذار، منح إجازة لكل العاملين في القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال، بسبب سوء أحوال الجو.

    وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان نشره مجلس الوزراء عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020".

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    وتابع مجلس الوزراء في بيانه: "تلك الإجازة، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والنقل، والإسعاف، والمستشفيات، والمطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية".

    وقال مجلس الوزراء المصري إن الوزراء والمسؤولين المعنيين سيعقدون مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.

    وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد قرر، أمس الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس/ آذار 2020.

    وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، جاء القرار وفقاً للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، بأن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها".

    وأوضح المتحدث الرسمي أن "تقرير الارصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الشديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة".

    وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مما وصفتهم بـ"أخطر 3 أيام" على مصر هذا العام.

    وقالت الهيئة العامة للأرصاد، وفقا لما نقلته تقارير صحفية مصرية، إن الأيام الثلاثة المقبلة (الخميس والجمعة والسبت)، ستشهد حالة "عدم استقرار" حادة في الطقس، بسبب ضرب ما يوصف بأنه قد يكون إعصار "ميديكين" في البلاد.

    واستبعد مدير مركز التنبؤات بالهيئة، الدكتور محمود شاهين، أن تشهد مصر تشكل أعاصير، موضحًا أن المرجح حدوثه هو شبه إعصار أو ما يعرف بالمنخفض المداري.

    ونقل الموقع عن مصدر بوزارة الطيران المدني، قوله إن إعصارا جديدا سيضرب مصر خلال الأيام القادمة، وسيبلغ ذروته يوم الجمعة، وأنه مشابه لإعصار "ميديكين" الذي تم التحذير منه قبل شهرين.

    وأشار إلى أن الإعصار القادم ستتراوح سرعته بين 60- 65 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة عالية بالنسبة للأجواء المصرية، لافتًا إلى صعوبة التنبؤ بمسار الأعاصير بوجه عام.

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    هيئة الأرصاد, حالة الطقس اليوم, حالة الطقس الآن, سوء الأحوال الجوية, الأحوال الجوية, رئيس الحكومة المصرية, الحكومة المصرية, مصر
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