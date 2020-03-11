ملك البحرين: ندعم حق مصر في مياه النيل

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، إن مملكة البحرين تتضامن مع جمهورية مصر العربية لضمان حقوقها المشروعة في حصتها من مياه نهر النيل.

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول ملك البحرين: "يمثل نهر النيل شريان حياة للشعب المصري الشقيق".

وأضاف: "تؤكد البحرين دعمها للجهود الحميدة، التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أن أمن مصر ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي".

جلالة الملك المفدى يتسلم رسالة خطية من فخامة الرئيس المصريhttps://t.co/JPAnBkhdhZ pic.twitter.com/gMUVZ9Y6BP — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) March 11, 2020

وأشار ملك البحرين إلى "الدور التاريخي الريادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حماية الأمن القومي العربي وحرصها على صون المصالح العربية ووحدة الصف بين الأشقاء العرب، وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، رسالة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن تطورات ملف سد النهضة.

وزير الخارجية #سامح_شكري يُسلم جلالة الملك #حمد_بن_عيسى_آل_خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، رسالة من السيد رئيس الجمهورية بشأن تطورات ملف سد النهضة.

🇪🇬🇧🇭 pic.twitter.com/DcTvvuOOXW — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 11, 2020

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن شكري وصل إلى مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، حاملا رسالة من الرئيس السيسي، وكان على رأس مستقبليه نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وتسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.