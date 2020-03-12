رئاسة كردستان العراق تصدر بيانا بخصوص الهجوم على معسكر التاجي

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بياناً دان فيه الهجوم على معسكر التاجي الذي يستضيف قوات التحالف الدولي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تصعيد الأوضاع في المنطقة سيلحق ضرراً كبيراً بالعراق وبشعوب المنطقة بأكملها.

ونقل الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان العراق نص البيان، الذي جاء فيه: "أدين بشدة الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على معسكر التاجي العراقي والذي أودى بحياة عدد من المدربين والمستشارين في قوات التحالف الدولي وأصاب عدداً آخر منهم، ونتقدم بالتعازي لعوائلهم وذويهم ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

وأضاف البيان: "إن أعمالاً كهذه سوف تفسح المجال لتقوية الجماعات المتطرفة، في الوقت الذي لا تزال فيه التهديدات الإرهابية مستمرة في العراق والمنطقة برمتها".

وتابع البيان: "إن العراق يواجه معوقات صحية واقتصادية وأمنية والتي أثقلت كاهل المواطنين، وإن من شأن أي تصعيد في الأوضاع سيلحق ضرراً بالعراق وبشعوب المنطقة كافة".

واختتم البيان: "وإذ نأمل التنسيق مع كافة الجهات الوطنية في المنطقة وقوات التحالف لقطع دابر هذه الأعمال وأي محاولة تخريبية أخرى، فإننا ندعو لبذل مزيد من الجهود سعياً لتحقيق الاستقرار والسلام وتحسين واقع المواطنين".

وكانت 10 صواريخ سقطت داخل معسكر للجيش العراقي، شمالي العاصمة بغداد، مساء أمس الأربعاء 11 مارس/ آذار.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه مساء أمس، أن عشرة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي، شمالي بغداد.

وأضافت الخلية أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارة نوع "كيا" تحمل منصة صواريخ فيها 3 صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية، شمال شرقي بغداد.