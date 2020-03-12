مصر: ارتفاع المصابين بكورونا إلى 80... وحالة وفاة ثانية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، مشيرة إلى أن هناك حالة من ضمنهم توفيت.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة بينهم 6 حالات دون أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، موضحا أن الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، بحسب موقع "اليوم السابع".

وأوضح مجاهد أن حالة الوفاة هي لسيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، حيث استقبلتها مستشفى صدر المنصورة وهى تعاني من التهاب رئوي حاد صباح أمس الأربعاء، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد مساء أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت اليوم.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 80 حالة من ضمنهم 20 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتي وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت اليوم، والأخري للألماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس/آذار.

وبحسب المتحدث، فقد خرجت 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة حتى اليوم.