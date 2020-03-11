تونس: المصاب بكورونا القادم من مصر حضر مباراة الترجي والزمالك

أكدت المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، أن المصاب السابع بفيروس كورونا العائد من مصر حضر مباراة الزمالك في القاهرة مع فريقه الترجي الرياضي.