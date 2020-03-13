السودان يعلن أول إصابة بفيروس كورونا لرجل توفي أمس

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لرجل في الخمسينات من العمر توفي يوم أمس الخميس.

الخرطوم- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الصحة السودانية: "تعلن وزارة الصحة الاتحادية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض كورونا المستجد والمسمي علميا (كوفيد – 2019)".

وأضاف البيان أن المواطن "كان قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الأول من مارس /آذار". المصاب رجل في الخمسينيات من العمر يسكن في الخرطوم وقد توفي يوم أمس الخميس.

وأكدت وزارة الصحة الاتحادية أنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن "الخطة القومية الموسعة لمكافحة كورونا".

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.