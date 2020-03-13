تحديد مدة خطبة الجمعة في مصر 15 دقيقة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، ضرورة أن تكون خطبة الجمعة ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

وقالت الوزارة إن خطبة الجمعة المكتوبة أصبحت فى حدود أربعة صفحات فقط، بدلا من ست صفحات مع التركيز في المادة العلمية​، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".

​وأضافت ​الوزارة، أنها شددت على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، حول موضوع القيم الإنسانية في سورة الحجرات، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن وزارة الأوقاف، عممت إشارة داخلية على منتسبى الدعوة، وأئمتها وقيادتها الدعوية، بعدم تخطى زمن الخطبة المحدد، وطالبت جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة على ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري، للخطباء والأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وقامت الوزارة بحديد موضوعات خطبة الجمعة خلال شهر مارس/ آذار الجاري، الموافقة لشهر رجب، حيث خصصت لخطبة جمعة 6 مارس 2020 عن: "القيم الإنسانية في سورة الحجرات ” وجمعة 13 مارس 2020 عن مفهوم الشهادة ومنازل الشهداء وجمعة 20 مارس 2020 عن "المرأة ومكانتها ودورها في بناء الشخصية"، وجمعة 27 مارس 2020 عن " دروس الإسراء والمعراج"، وسيتم تناول الدروس المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج في العديد من الندوات والمحاضرات والدروس على مدار شهر رجب.