القوات المشتركة تتهم "أنصار الله" بتفجير نقطة رقابة شرق الحديدة

اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بتفجير مقر إحدى نقاط الرقابة على وقف إطلاق النار، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، أن "الحوثيين فجروا بالديناميت مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقعة في سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة".

واعتبر "التفجير اعتداء جديدا للحوثيين على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الارتباط للرقابة على إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة".

وكانت القوات المشتركة، سحبت الأربعاء الماضي، ضباط الارتباط التابعين لها من كافة نقاط الرقابة في الحديدة، في حين أعلنت الحكومة تعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للقوات في الحديدة، على خلفية تعرض أحد مراقبيها لعملية قنص، اتهمت الحوثيين بتنفيذها.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، نشرت أواخر أكتوبر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من القوات المشتركة وجماعة أنصار الله ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بين الطرفين في 18 ديسمبر/ كانون أول 2018.