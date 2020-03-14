الكويت تعلن بلوغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 104 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 104 حالات.

موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة، عبر الموقع الرسمي لإدارة العلاقات العامة والإعلام، بأن: "فيروس كورونا الجديد يعيش في المناطق الحرة الرطبة، وكذلك في البلدان ذات المناخ البارد الجاف".

وأفادت الوزارة، أنه يعقد حاليا اجتماعا، عبر الاتصال المرئي، لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا، والاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بالحد من انتشار العدوى بدول المجلس.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء حالتين من الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت من المرض إلى 7 حالات.

وأفادت الوزارة بأن 38 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة لهم، بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا؛ ليصبح العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي 71 شخصا.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس، عن 20 حالة جديدة مصابة بعدوى "كورونا"، ما يرفع الإجمالي بالبلاد إلى 100 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، مؤكدة أن أعداد المصابين تزيد بسرعة كبيرة، إذ بلغت في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف إصابة في 129 دولة ومنطقة حول العالم.