الداخلية الكويتية تعلق على فيديو "مصاب كورنا" الملقى على الشارع... فيديو

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، أن يكون شخص ظهر في مقطع فيديو وهو ملقى على الطريق بمنطقة الفروانية مصابا بالوباء العالمي كورونا.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الشخص، وهو مقيم من جنسية عربية، يعاني من ألم بالظهر وتم إسعافه.

وطالبت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"التحلي بروح المسؤولية، والتثبت من صحة الأخبار قبل تداولها".

رداً على شائعات التواصل الاجتماعي



الشخص الملقى على الطريق بمنطقة الفروانية مقيم من جنسية عربية يعاني من ألم بالظهر وتم اسعافه pic.twitter.com/2I24HJi1vP — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 14, 2020

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وقت سابق اليوم، مقطع فيديو يظهر شخصا ممددا على الأرض، على الطريق بجانب سيارة، وسط حديث عن أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وزارة الداخلية: سقوط الوافد بالفروانية أرضا سببه حالة إغماء وليست #كورونا#كورونا_في_الكويت pic.twitter.com/aiBfxkTcuH — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) March 14, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 104 حالات.

وأوضحت الوزارة، عبر الموقع الرسمي لإدارة العلاقات العامة والإعلام، بأن: "فيروس كورونا الجديد يعيش في المناطق الحرة الرطبة، وكذلك في البلدان ذات المناخ البارد الجاف".

وأفادت الوزارة، أنه يعقد حاليا اجتماعا، عبر الاتصال المرئي، لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا، والاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بالحد من انتشار العدوى بدول المجلس.