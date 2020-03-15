بعد تعليق الرحلات بين البلدين...الجزائر ترسل طائرات لإجلاء رعاياها العالقين بالمغرب

أعلنت السلطات الجزائرية، أمس السبت، تسيير جسر جوي لإجلاء مواطنين عالقين بالمغرب بعد وقف الملاحة الجوية بين البلدين تفاديا لانتشار كورونا.

وقالت الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان: "تنفيذا لتعليمات رئاسة الجمهورية، أقلعت طائرة تابعة للقوات الجوية باتجاه المغرب لإجلاء رعايا جزائريين عالقين في مدينة الدار البيضاء".

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن عدة طائرات ستقلع نحو الدار البيضاء لإجلاء مواطنين عالقين هناك بعد التعليق المؤقت للرحلات الجوية بين البلدين.

ووفق البيان، فإن عملية الإجلاء تمت بالتوافق مع السلطات المغربية، وبعد إنهاء عملية إحصاء الجزائريين العالقين في هذا البلد.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في وقت سابق، تعليق كافة الرحلات الجوية مع المغرب مؤقتا باتفاق مع الرباط كإجراء وقائي من كورونا.

يأتي ذلك في وقت، أعلن فيه رئيس الوزراء الجزائر عبد العزيز جراد ارتفاع عدد الإصابات بالوباء العالمي كورونا في 45 حالة وتسجيل 3 وفيات.