"أرامكو" السعودية تعلن زيادة صافي الدخل بمقدار 88.2 مليار دولار للعام الماضي

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، تحقيق صافي دخل 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) في 2019، مقارنة مع 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018.

موسكو - سبوتنيك. وأكدت الشركة، عبر موقعها الرسمي: "تحقيق أرباح ووصول وتوزيعات أرباح قوية؛ رغم انخفاض أسعار النفط والتحديات المحيطة بتحقيق الهوامش في قطاعي التكرير والكيميائيات".

ويُعزى الانخفاض أيضا لتراجع القيمة المثبتة لشركة "صدارة" للكيميائيات، بواقع 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 293.6 مليار ريال (78.3 مليار دولار)، مقارنة مع 322.0 مليار ريال (85.8 مليار دولار) في العام السابق.

ورغم قوة التدفقات النقدية الحرة، إلا أن تراجعها عن العام 2018 يُعزى في المقام الأول إلى انخفاض الدخل، والذي قابلته تغيّرات إيجابية في رأس المال العامل وتراجع حجم الإنفاق الرأسمالي.

وأظهر المركز المالي للشركة نسبة مديونية بلغت -0.2 بالمئة في نهاية عام 2019؛ "مما يبرهن على قوة الإطار المالي للشركة والحصافة المتبعة في إدارته".

وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 274.4 مليار ريال (73.2 مليار دولار) في عام 2019.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح عادية بقيمة 14.8 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، وذلك للفترة من الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2019 حتى 31 من ذات الشهر، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019.

وتمثّل هذه الأرباح جزء من إجمالي توزيعات الأرباح، ومن المقرر دفع توزيعات الأرباح بقيمة 14.8 مليار ريال (3.9 مليار دولار) في 31 آذار/مارس 2020 للمساهمين المسجلين في 18 آذار/مارس 2020.

وتعتزم الشركة إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية للسنة التقويمية 2020، بقيمة 75.0 مليار دولار على الأقل، تدفع بشكل ربع سنوي؛ وذلك رهنا بموافقة مجلس الإدارة.

ومن المتوقع الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2020 مع النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، التي يتوقع نشرها في شهر أيار/مايو 2020.

وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي 122.9 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، مقارنة مع 131.8 مليار ريال (35.1 مليار دولار) في عام 2018.

وتتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 بين 25 مليار و30 مليار دولار، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع، فيما تجري حاليا مراجعة الإنفاق الرأسمالي لعام 2021 وما بعده.

ويوفر انخفاض تكاليف الإنتاج وكذلك انخفاض رأس المال المستدام قدرا كبيرا من المرونة لدى الشركة، ويبرهن على تميّزها عن نظيراتها.