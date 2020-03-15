محافظة النجف تتخذ إجراءات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الأحد، اجتماع خلية الأزمة لفرض حظر جزئي بالمحافظة.

وقال الياسري في حديث نشرته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "خلية الأزمة ستعقد اليوم اجتماعا لفرض حظر جزئي في النجف".

وأضاف: "البنى التحتية للصحة ليست بالمستوى المطلوب"، مشددا على ضرورة "غلق المنافذ الحدودية البرية لأنها تسرب زوار من إيران".

وفي سياق متصل، أعلن محافظة بغداد تعطيل دوام الدوائر الحكومية في المدينة من الثلاثاء وحتى الخميس.

فيما أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، فرض حظر على التجوال لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من السابعة من صباح 16 مارس/آذار، للقيام بحملة تفتيش وتطهير في المحافظة.

وأعلنت دائرة صحة محافظة واسط العراقية، يوم أمس السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب مسن "كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، حتى يوم 12 مارس/آذار، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 83 إصابة، بجانب حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.