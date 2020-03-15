شركة السينما الكويتية الوطنية تغلق كل دور السينما التابعة لها مؤقتا

أعلنت شركة السينما الكويتية الوطنية إغلاق كل صالات العرض التابعة لها مؤقتا بناء على قرار من مجلس الوزراء بذلك.

وقالت الشركة في بيان للبورصة نشرته وكالة "رويترز" للأنباء: "نخطركم بأن شركة السينما الكويتية الوطنية قد قامت بإغلاق كافة صالات السينما التي تقوم بتشغيلها وذلك مؤقتا حتى إشعار آخر".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم السبت، تسجيل 8 حالات مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا الوباء العالمي (الجائحة)خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 112 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 9.

وأعلن وزير الصحة الكويتي، اليوم الأحد، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.

وأشار من جانب آخر إلى أنه كانت هناك ثماني حالات موجودة في العناية المركزة وتم خروج أربع من هذه العناية إلى الجناح المخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.