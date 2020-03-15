30 مليار دينار من "المركزي" العراقي لمواجهة كورونا

تبرع البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بمبلغ 30 مليار دينار عراقي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وبحسب موقع "السومرية" فقد أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن التبرع بمبلغ 30 مليار دينار عراقي لمواجهة الفيروس الجديد الذي صنف كوباء عالمي.

وقال العلاق: "البنك قام بالتبرع بثلاثين مليار دينار لدعم جهود الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا".

ونوه العلاق إلى أن "المبلغ سيودع في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض"، موجها دعوة إلى المصارف الخاصة والقطاع العراقي الخاص للمساهمة في الحملة.

وأعلنت الرئاسة العراقية، اليوم الأحد، أن الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وجها رسالة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لإعلان حالة الطواريء ثلاثين يوما.

وقال مكتب الرئيس العراقي إن "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجها رسالة لرئيس مجلس النواب لطلب إعلان حالة الطوارئ الصحية لثلاثين يوما قابلة للتمديد"، مضيفا أن "ذلك جاء استنادا للمادة ٦١ من الدستور".

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وأعلنت وزارة الصحة العراقية، حتى يوم الخميس الماضي، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 83 إصابة، بجانب حالة وفاة.