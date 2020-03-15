السعودية توجه تنبيها بشأن فيروس "كورونا" للمواطنين والمقيمين في المملكة

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس في المملكة، "شفاء 3 حالات من المصابين، في حين لا تزال 100 حالة حتى الآن في المستشفيات المتخصصة، وجميعها في وضع جيد باستثناء واحدة".
وأوضح محمد العبد العالي، أن "48 من المصابين هم من الذكور والبقية نساء، و54 من السعوديين والبقية من جنسيات مختلفة، مضيفا وأضاف أن أي حالة وفاة لم تسجل في المملكة".
وأكد أن الخدمات الوقائية داخل المجتمع، شملت تعليق العديد من الأنشطة، مناشداً الجميع، التعاون على الرغم من اعتياده على نوع معين من الأنماط المجتمعية.
كما شدد المتحدث باسم الصحة السعودية، على ضرورة الالتزام بتوصيات الوزارة ألا وهي البعد عن المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، بالإضافة إلى الابتعاد عن التجمعات، ووقفها بكافة أشكالها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي لكل قادم من خارج المملكة لمدة 14 يوماً على الأقل.
وكانت الحكومة السعودية اتخذت عدة إجراءات احترازية ضمن جهود السيطرة على انتشار الفيروس المعدي، من بينها وقف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس "كورونا" الوباء العالمي (الجائحة).
كما حذرت السلطات السعودية، التجار والمزارعين من استغلال الأوضاع الاستثنائية المتعلقة بفرض إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستحدث"؛ متوعدة بعقوبات تصل أقصاها غرامة 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار أمريكي).
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