مصر: مخزون القمح الاستراتيجي يكفي حتى نهاية يونيو

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي مصيلحي، اليوم الأحد، عن كفاية مخزون القمح الاستراتيجي لدى البلاد لتغطية 3.6 شهر أو حتى الثلاثين من يونيو/ حزيران هذا العام.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الدستور" المصرية، قال مصيلحي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مخزون السكر يكفي لمدة 7.3 شهر أو حتى العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويكفي رصيد زيت الصويا الخام (نسبة خلط 75%) حتى أول أغسطس/ آب المقبل، فيما يكفي زيت عباد الخام حتى الثامن من نفس الشهر، وتتوافر المكرونة بكميات كفاية حتى الخامس عشر من الشهر ذاته.

وقال الوزير إن الأرز الأبيض يكفي لمدة 4.6 شهر حتى 29 يوليو/ تموز المقبل، ويمكن لكميات الدواجن المجمدة تغطية 11.9 شهر، واللحوم المجمدة 6.6 شهر.

وعقد مدبولي، اليوم، اجتماعًا لاستعراض رصيد المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية، وكذا مراجعة تأثير موجة الطقس السيئ على المحاصيل الزراعية في مصر، بحضور مصيلحي، والمحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.