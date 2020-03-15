ارتفاع إصابات "كورونا" في لبنان إلى 99 حالة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 99، إثر تسجيل 6 حالات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم بالفيروس وتراقب المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا للفيروس".

كما ناشدت الوزارة جميع المواطنين بالالتزام بالحجر المنزلي الإلزامي وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى".

التقرير اليومي عن Covid-19



حتى تاريخ 15 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثيتة مخبريا 99 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة. pic.twitter.com/zYoZDeoZFq — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) March 15, 2020

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.