السعودية... الرياض تغلق المجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات

قررت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، إغلاق المحال التجارية ووقف الأنشطة بداخلها، لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت أمانة منطقة الرياض في بيان إنه "في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا [فقد تقرر] إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

أمانة #الرياض تعلن إغلاق المجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 15, 2020

أمانة #الرياض: منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة أو المغلقة#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 15, 2020

​كما تقرر "منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض سواءً المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط"، وكذلك " منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها".

وكانت وزارة الصحة السعودية حثت، اليوم الأحد، كافة المواطنين والمقيمين في المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس في المملكة، "شفاء 3 حالات من المصابين، في حين لا تزال 100 حالة حتى الآن في المستشفيات المتخصصة، وجميعها في وضع جيد باستثناء واحدة".

وأوضح محمد العبد العالي، أن "48 من المصابين هم من الذكور والبقية نساء، و54 من السعوديين والبقية من جنسيات مختلفة، مضيفا وأضاف أن أي حالة وفاة لم تسجل في المملكة".

وأكد أن الخدمات الوقائية داخل المجتمع، شملت تعليق العديد من الأنشطة، مناشداً الجميع، التعاون على الرغم من اعتياده على نوع معين من الأنماط المجتمعية.

كما شدد المتحدث باسم الصحة السعودية، على ضرورة الالتزام بتوصيات الوزارة ألا وهي البعد عن المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، بالإضافة إلى الابتعاد عن التجمعات، ووقفها بكافة أشكالها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي لكل قادم من خارج المملكة لمدة 14 يوماً على الأقل.

وكانت الحكومة السعودية اتخذت عدة إجراءات احترازية ضمن جهود السيطرة على انتشار الفيروس المعدي، من بينها وقف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس "كورونا" الوباء العالمي (الجائحة).

كما حذرت السلطات السعودية، التجار والمزارعين من استغلال الأوضاع الاستثنائية المتعلقة بفرض إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستحدث"؛ متوعدة بعقوبات تصل أقصاها غرامة 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار أمريكي).