السعودية: إيقاف الرحلات البحرية مع الاتحاد الأوروبي و23 دولة أخرى بسبب كورونا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، اليوم الأحد، إيقاف الرحلات البحرية ماعدا البضائع مؤقتا بين المملكة و23 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فايروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان الهيئة، تم إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة ودول (الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، العراق، لبنان، سورية، مصر، كوريا الجنوبية، الصين، دول الاتحاد الأوروبي، الاتحاد السويسري، الهند، باكستان، تركيا، أريتريا، سريلانكا، إثيوبيا، كينيا، السودان، جيبوتي، الصومال، جنوب السودان، والفلبين) ويستثنى منها رحلات الإجلاء والشحن والتجارة.

#Mawani issued a circular to suspend maritime passenger trips temporarily between the Kingdom & some countries, according to the necessary precautions & protections to prevent spreading #CoronaVirus. pic.twitter.com/jTgrs8jOHR — موانئ | MAWANI (@MawaniKSA) March 15, 2020

وأضاف البيان "تم أيضا تعليق السماح بسفر المواطنين والمقيمين ومنع دخول القادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يوماً السابقة لقدومه، بالإضافة إلى تعليق إجراء تغيير طواقم البحارة العاملين على السفن بكافة أنواعها التي تصل للموانئ السعودية والقادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يوماً السابقة لقدومه".

وأوضح البيان أن "الهيئة تنفذ العديد من الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد (covid-19) في موانئ المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومن ذلك عمليات التطهير والتعقيم في صالات الركاب والمرافق العامة بالموانئ، وتقديم كافة المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، بالإضافة إلى إقامة عدة ورش توعوية للعاملين بها ولوحات إرشادية للقادمين إليها، بهدف توفير بيئة صحية متكاملة".

وكانت الحكومة السعودية اتخذت عدة إجراءات احترازية ضمن جهود السيطرة على انتشار الفيروس المعدي، من بينها وقف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس "كورونا" الوباء العالمي (الجائحة).