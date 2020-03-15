"المالية المصرية" تعلن تحقيق فائض أولي 38 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن مؤشرات الأداء المالي خلال الثمانية أشهر الماضية من العام المالي الحالي جيدة.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY الرقابة المالية تبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة لدعم بورصة مصر "أخبار اليوم" المصرية إلى أن تصريحات معيط، جاءت ردا على أسئلة الصحفيين فى المؤتمر الصحفي، الذي عقده بمقر الوزارة اليوم الأحد.

وقال معيط إنه تم تحقيق فائض أولي بلغ 38 مليار جنيه بنسبة 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 28.5 مليار جنيه بنسبة 0.5 في المئة من الناتج المحلي العام المالي الماضي.

وأوضح محمد معيط، إن العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة وصل 4.9 في المئة، وهو نفس المستوى عن نفس الفترة فى العام السابق، حيث تم سداد أعباء والتزامات مالية مبكرا خلال أشهر أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول الماضي بدلا من أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ويونيه/ حزيران 2020، بما يعكس استقرار الوضع المالى لمصر.