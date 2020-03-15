ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر إلى 54 حالة

‎أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 54 حالة، منها 4 وفيات، فيما غادرت 12 حالة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

الجزائر– سبوتنيك. وحسب ما بثه التلفزيون الجزائري فإن خمسة حالات كانت على اتصال بالحالات الأولية التي سجلت في ولاية البليدة، وحالة واحدة لرعية إيراني متواجد بولاية أدرار جنوب البلاد.‎

وفي ذات الصدد أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، وزير الأشغال العمومية والنقل بتعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر و فرنسا، وذلك قصد الحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة الأولى أن "الوزير الأول عبد العزيز جراد و بعد التشاور مع نظيره الفرنسي ادوارد فيليب، أصدر تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية و النقل، بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية و البحرية ابتداء من 17 آذار/مارس".

يذكر أن الجزائر أوقفت قبل ذلك الرحلات من وإلى إسبانيا، المغرب وإيطاليا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 6000 حالة وفاة وأكثر من 162 ألف حالة إصابة.