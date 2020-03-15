الحكومة المصرية تنفي 7 شائعات أثيرت حول فيروس كورونا

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الرسالة المتداولة بشأن فرض حظر التجوال بداية من الثلاثاء المقبل بسبب فيروس "كورونا"، شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف يونس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الشائعة غرضها أن يتوافد المواطنون على المحلات، موضحا "بهذا أي مريض سينقل العدوى للجميع".

وأعلنت مصر أن حالات كورونا وصلت إلى 126 حالة حتى اليوم الأحد، بعد تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.