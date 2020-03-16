الصحة العمانية تعلن وقف الخدمات العلاجية غير المستعجلة للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، تعليق الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الروتينية غير المستعجلة، التي لا يؤثر تأخير المواعيد على صحتها بشكل مباشر، مؤقتاً وحتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة المرضى والمجتمع، ولمكافحة وباء "كورونا".

موسكو - سبوتنيك. ويشمل هذا التعليق، وفقا للقرار الذي نشر عبر "تويتر"، تأجيل المواعيد الروتينية في أقسام العيادات الخارجية وأقسام العمليات، وذلك بالتنسيق مع المرضى وبما لا يؤثر على حالتهم الصحية وخطتهم العلاجية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالعدوى في السلطنة إلى 22 حالة.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلّا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.

وفي آخر الإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس المعدي، اتخذت سلطنة عمان قرارا، أمس، بمنع دخول غير العمانيين إلى البلاد عبر جميع المنافذ، مستثنية فقط مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.