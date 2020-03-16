كردستان العراق يعلن إجراءات لتسهيل الحصول على الأغذية والغاز

أعلن محافظ أربيل، فرست صوفي، عن إجراءات جديدة بعد قرار تمديد فترة حظر التجوال في أربيل، ومنها تسهيل الحصول على الأغذية، مشيرا إلى إنشاء مستشفى جديد لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وصرح صوفي في مؤتمر صحفي: "تم تمديد فترة حظر التجوال لـ 72 ساعة إضافية"، مضيفاً أنه "سيسمح بفتح بعض الأماكن المخصصة لتأمين الاحتياجات الأساسية"؛ وفقا لشبكة " رووداو"

وأشار صوفي إلى أنه "سيتم إنشاء مستشفى خاص لعلاج المصابين بفيروس كورونا في أربيل"، مبيناً أن "قرار منع التجوال يشمل التنقل بين أقضية أربيل أيضاً".

وأوضح صوفي أن "أفران المدينة ستفتح دون أي شروط، كما ‌‌أن المطاعم يمكنها تلبية طلبات الأهالي عبر نظام التوصيل"، لافتاً إلى أن "الأقسام الخاصة ببيع المواد الغذائية ستكون مفتوحة في مراكز التسوق".

وأكد صوفي ضرورة "تنقل الأهالي سيراً على الأقدام، كما أن المحال التجارية في الأقضية ستفتح"، متابعاً أن "التنقل بوسائل النقل ممنوع ومن يخالف القرار ستحجز سيارته".

وبين صوفي أن "9 أشخاص في أربيل أصيبوا بفيروس كورونا"، مشدداً على ضرورة " عدم التجمع بمناسبة أعياد نوروز".

وختم صوفي أن "السيارات الخاصة ببيع أسطوانات الغاز سيسمح لها بممارسة عملها"، لافتاً إلى أن "تنقل موظفي المنظمات الدولية والشركات مسموح به أيضاً".

أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق، الجمعة الماضية، فرض حظر للتجوال في كل من مدينتي أربيل والسليمانية، وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.