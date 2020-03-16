ما حقيقة استخدام الجيش المصري المروحيات لرش مبيدات مضادة لكورونا؟

علق المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على الأخبار التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي حول استخدام الجيش للمروحيات لرش مبيدات ضد فيروس كورونا على كافة محافظات الجمهورية.

ونفى الرفاعي في منشور على صفحته في "فيسبوك" صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أن صفحته الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية.

وأضاف المتحدث العسكري في منشوره: "تواصل القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري" .

على جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، تخفيض عدد العاملين في الأجهزة الحكومية لتقليل الاحتكاك بين المواطنين.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "الدولة قررت تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين"، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

يأتي ذلك بعدما أصدرت مصر قرارا بتعليق حركة الطيران في جميع المطارات، اعتبارا من الخميس 19 مارس/ آذار وحتى نهاية الشهر، وذلك ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران.

وأعلنت مصر، أمس الأحد، تسجيل 16 حالة جديدة بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، إن حالات كورونا فى مصر وصلت إلى 126 حالة حتى الأمس، مؤكدا ارتفاع حالات الشفاء إلى 26 وخروجهم من المستشفى.