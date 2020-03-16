مدير مكتب "نيويورك تايمز" في القاهرة يحذف تغريدته حول المصابين بكورونا في مصر

حذف مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" في القاهرة، ديكلان والش، تغريدته المثيرة للجدل حول إصابة آلاف المصريين بفيروس كورونا، المخالفة للأرقام الرسمية المعنلة التي تقدر الإصابات الفعلية بالعشرات فقط.

وقال والش في تغريدة جديدة: "أزلت التغريدة السابقة للتوضيح؛ تشير الدراسة الكندية إلى أن الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مصر قد تصل إلى 19 ألف إصابة، لكن التقدير الأدنى الأقرب هو 6 آلاف".

I removed a tweet to clarify: A Canadian study estimates coronavirus cases in Egypt could be as many as 19000, but the lower estimate is closer to 6000. Regardless, Egypt has officially reported 110 cases, so it is likely that, like many countries, the actual figure is higher. — Declan Walsh (@declanwalsh) March 16, 2020

​وأضاف أن الرقم الرسمي في مصر 110 إصابة –في وقت نشر الدراسة أمس- لذا من المحتمل أن الرقم الحقيقي أعلى مثل العديد من البلدان، متابعًا: "بالنسبة لحجم تفشي المرض فهو أمر مهم لاختصاصيي الأمراض المعدية ومصدر قلق مهم للصحة العامة. هذه الدراسة مجرد تقدير ويمكن مراجعة كيفية احتسابها".

علقت مصر، اليوم، رسميا على هذه التقديرات والتي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية. ووصف مجلس الوزراء المصري الأنباء التي تحدثت عن وجود 19 ألف مصاب بفيروس كورونا في مصر بأنها "شائعات".

وقال المجلس: "غير صحيح، ونؤكد على الشفافية الكاملة في الإعلان عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية". وأكد مجلس الوزراء أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر بلغ 126، من بينهم 26 تم شفاؤهم وغادروا مستشفى العزل.

ارتفع عدد المصابين في مصر، اليوم، إلى 150 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنته الحكومة المصرية في وقت لاحق لبيان مجلس الوزراء، كما سجلت البلاد حالة وفاة ثالثة.