وزير الطيران المصري يؤكد أنه سيقود إحدى الطائرات بنفسه لإعادة مصريين من الخارج

أكد وزير الطيران المدني المصري، محمد منار عنبة، اليوم الإثنين، أنه سيقود إحدى الطائرات بنفسه لإعادة عدد من المصريين من إحدى العواصم الأوروبية.

وقال عنبة خلال حديثه هاتفيا لبرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي، خالد أبو بكر، "نقوم بإعادة الكثير من المصريين الآن، ومديرو المكاتب يعملون، وعلى اتصال مستمر للتأكد من الحجوزات الفعلية.. وسنسير رحلات على حسب الحجوزات.. سأطير بنفسي لإعادة مصريين في رحلة إضافية من بعض العواصم الأوروبية".

كان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد أنه تم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس المقبل، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس/آذار الجاري، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

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كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت اليوم، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.